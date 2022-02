Va da sé: a inizio febbraio non esiste più il tempo per gli esperimenti. E va da sé, parte due: la difesa a 3, per Allegri, un esperimento proprio non è. E' stata a lungo l'essenza della sua Juve, ancor prima di quella di Conte. Del resto, avere Bonucci e Chiellini, anche senza Barzagli, è una tentazione sempre troppo forte. Ma il tecnico è stato chiaro: sarà difesa a 3 solo quando Matthijs de Ligt sarà pronto. Dunque, a che punto siamo? INTANTO TORNA DANILO - Siamo al punto in cui gli esperimenti, appunto, difficilmente saranno fatti. Semmai, può essere l'occasione giusta per rispolverare Danilo nel ruolo di terzo di difesa, un braccetto simil Skriniar con Chiellini nelle vesti di Bastoni: riferimento interista solo per farlo comprendere meglio. Il brasiliano, nato terzino, ha già fatto questo tipo di lavoro con Pirlo e non è un caso che sia stato uno dei migliori della passata stagione. Ora è finalmente arruolabile, dopo aver smaltito l'ultimo infortunio e un po' di scorie. Sarà un acquisto niente male: Allegri conta tantissimo su di lui e su una difesa più coperta per sganciare Cuadrado. Aspettando De Ligt.