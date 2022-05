Come ha raccontato Tuttosport, oltre a Locatelli, Allegri ha riabbracciato Danilo, che ha goduto di un paio di giorni di riposo per rifiatare in vista della finale: la titolarità del brasiliano è certa, mentre tra oggi e domani devono essere valutate le condizioni di Luca Pellegrini, alle prese con una distorsione alla caviglia. Gli ultimi due allenamenti consentiranno ad Allegri di capire anche le condizioni degli altri bianconeri affaticati e sciogliere così i dubbi di formazione, alla luce anche della possibilità che la sfida vada oltre il 90'".