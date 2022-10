Aria di. Titola così La Gazzetta dello Sport in edicola, che sottolinea come la Juve potrebbe fare un nuovo salto verso il passato, stavolta però con un volto diverso: quello di Antonio Conte, il primo a inaugurare un ciclo incredibilmente vincente.Come racconta il quotidiano, gli ingredienti ci sono tutti: il contratto in scadenza di Conte col Tottenham, il suo legame fortissimo col club in cui si è affermato, prima come calciatore e poi come allenatore, e con una parte della dirigenza, "la voglia di rivincita dopo essersene andato in fretta e furia nel 2014, a ritiro appena cominciato, e la distensione dei rapporti tra lui e Agnelli dopo un periodo difficile". Sarebbe l'uomo giusto per trasmettere quei valori che sembrano oggi smarriti.