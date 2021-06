Luca Clemenza, talento ex Primavera della Juventus che ha avuto una carriera segnata da diversi infortuni in gioventù, è finito nell'ultima stagione a giocare nel Sion, in Svizzera. Ora rientrerà dal presto, riapprodando quindi alla Juve, ma è pronto a ripartire.

Così scrive Serie B News: "A pensare al calciatore ci sarebbe l’Alessandria ma, come già sottolineato, anche numerosi club del campionato cadetto. Tra questi Frosinone, Pisa, Vicenza e Parma. Clemenza, classe 1997, vanta già molte gare nel torneo di B, dove ha giocato con le maglie di Ascoli e Pescara.".