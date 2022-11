Il ritorno ufficiale tra i convocati. La notizia più bella per la Juventus arriva oggi, con Federico Chiesa inserito nella lista di coloro che faranno parte della gara contro il Psg di questa sera. Ma quanti giorni sono passati da quel Juve-Roma? Il 9 gennaio 2022 è il giorno del terribile infortunio, di quel ginocchio che cede tra le urla e che lo terrà lontano dal campo per molto tempo. PrecisamenteEcco, ora Chiesa rientra nei convocati, vedendo se potrà avere spazio anche solo per qualche minuto, verso l'Inter e verso un vero e proprio recupero.