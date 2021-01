Un'occasione per tornare. Anzi, per dimostrare. Non chi sia Giorgio Chiellini, ormai risaputo, ma tutto ciò che ancora potrà dare il capitano bianconero. Dopo i minuti nel finale con l'Udinese, il centrale torna in campo e lo fa dal primo minuto. In questa stagione non è andata benissimo: è la prima presenza da titolare nel 2021, l'ultima partita risale alla trasferta di Budapest con il Ferencvaros. Dal 4 novembre, appena 8 minuti con l'Udinese, che gli sono valsi la quinta presenza stagionale. Fino a questo momento, oltre alla gara con il Ferencvaros, Chiellini ha giocato dal primo minuto appena altre due partite: le primissime dell'era Pirlo, con la Sampdoria e la Roma.