Eccolo il riassetto tanto atteso, ogni tessera del puzzle sta andando al suo posto, o quasi.Come vi abbiamo raccontato (), Cristianoè prossimo a liberarsi dal Napoli. Un passaggio fondamentale prima di preparare le valigie e trasferirsi in pianta stabile a Torino. Prenderà posto negli uffici della Continassa e il suo ruolo sarà di direttore dell’area calcio della Juventus. Il compito che, fino ad oggi, è stato ricoperto da Francescoche, comunque, ricoprirà uno dei ruoli apicali del club.L’arrivo di Cristiano Giuntoli non esclude Giovanni, anzi. Il lavoro nelle giovanili era stato apprezzato, così come quello fatto per il mercato della prima squadra: da qui il rinnovo fino al 2025 che è sempre più vicino. Al suo fianco, a curare le dinamiche del mercato, come primo assistente il capo degli scout Matteo. Resta in bianconero anche Federicocome coordinatore delle squadre in un lavoro che lo vedrà protagonista tra la Continassa e Vinovo ed è cruciale in questo momento di valorizzazione del settore giovanile.A Vinovo, invece, troverà posto Claudio. Il fratello gemello di Giorgio, reduce dall’esperienza come direttore sportivo del Pisa, è il nuovo numero uno della Next Gen (tutto pronto per il ritorno, manca solo l’ufficialità) e, oltre a questo, seguirà anche i ragazzi in prestito. Direttore della Primavera, invece, sarà ancora Massimiliano