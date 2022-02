Bonucci? Mister Coppa. E non solo. Con lui in campo, sette gol subiti, tre di questi contro la Roma, il 9 gennaio, sette partite nelle quali la Juve ha perso una sola volta, al 120' in Supercoppa contro l'Inter. Il suo recupero è importante per continuare il filotto di 9 partite nelle ultime 13 senza subire gol, del quale è stato in parte artefice. Tornerà in campo in Coppa Italia, una competizione che conosce e che ha vinto in quattro edizioni vinte. La quinta, questa, lo renderebbe il quarto collezionista di sempre dopo Mancini, Buffon e Chiellini.