Come racconta La Gazzetta dello Sport, Bernardeschi potrà aiutare a trovare stabilità: l’esterno è out dal 23 gennaio, alle prese con la pubalgia. Rientrerà gradualmente, ma sarà un cambio utile sia come esterno d’attacco che come centrocampista (al momento sono “abili” solo Locatelli, Arthur e Rabiot). Intanto, oltre a Federico, ieri sono tornati ad allenarsi in gruppo anche Rugani e Dybala. Insomma un passo alla volta. Dopo la sosta tutti dovrebbero tornare a disposizione di Allegri, per un rush finale da brividi.