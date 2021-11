Come riportato da Calciomercato.com nelle scorse settimane,piace - e parecchio - alla Lazio di. L'ex Genoa, che a inizio stagione ha giocato diverse partite a causa delle incertezze di, sembra tornato indietro nelle gerarchie. Nonostante il 4-0 di Londra contro il, per esempio, il portiere polacco è stato il migliore in campo.Ma se Perin decidesse di andare via, chi arriverebbe al suo posto? In estate si è parlato di, cresciuto proprio nelle giovanili della, oggi alla Samp. Ai microfoni di Sampdorianews.net, il classe 1997 ha dichiarato: ", ci sono state alcune voci andate poi scemando. Io sinceramente ero e sono contento di essere rimasto perché per me siamo una squadra competitiva a prescindere da tutto, è un ambiente nel quale ho sempre detto di trovarmi molto bene, sono contento di quello che è la Sampdoria. Susinceramente non mi sembra adesso il momento di parlarne, perché ora ci sono cose un po' più importanti da affrontare prima. Se per caso ci fosse poi un qualcosa, si affronterà in totale serenità, come ho sempre fatto, e insieme alla società. Ma se non mi aveste fatto la domanda neanche ci avrei pensato...".