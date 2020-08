Igor Tudor torna alla Juve. Secondo quanto appreso da ilbianconero.com l’ex difensore, in passato alla Juve, entrerà a far parte dello staff del neo tecnico bianconero Andrea Pirlo. Dopo l’arrivo di Roberto Baronio come vice e quello di Paolo Bertelli come responsabile dei preparatori atletici, la Juve si assicura le capacità e l’esperienza di Tudor. Il croato dovrà ora liberarsi dall’Hajduk Spalato, di cui è allenatore, prima di firmare con la Juve.





Tudor ha giocato tra il 1998 e il 2005 in bianconero, e ha già allenato in Italia. l'Udinese dal 2018 al 2019. Vanta numerose esperienze in panchina: vice allenatore della Croazia, Hajduk Spalato, Paok Salonicco, Karabukspor, Galatasaray, oltre come detto all’Udinese.