Dal sito ufficiale della Juventus:



Venerdì sera l’Allianz Stadium ospiterà il Derby della Mole numero 154 in campionato, 205 se si considerano tutte le competizioni.



76 le stracittadine di Serie A giocate in casa della Juventus, che fra le mura domestiche ne ha vinte 40 e pareggiate 20.



Delle ultime 10 gare, Dal 2014 in poi la Juve all’Allianz Stadium ne ha vinte 8, pareggiando in 2 occasioni.



SEMPLICEMENTE, DERBY



Non c’è bisogno di troppi dati per descrivere il fascino di una partita come Juventus-Torino: il Derby è una sfida dai mille significati e dalle emozioni fortissime. Vi ricordate per esempio quanto avete esultato nella gara di andata al gol partita di Locatelli, proprio negli istanti finali?



E a proposito di istanti finali, come dimenticare quell’incredibile gol di Pirlo, nei minuti di recupero: era il 30 novembre 2014.



Undici mesi dopo, 31 ottobre 2015, copione quasi identico, con Cuadrado a svolgere il ruolo di attore protagonista.



Emozioni fortissime, come quelle che ci ha fatto provare Gigi Buffon, che in occasione del 4-1 del 4 luglio 2020 ha stabilito il record assoluto di presenze in Serie A, 648