Dal sito ufficiale della Juventus:



"Quattro degli ultimi sei derby tra Juventus e Torino giocati nel girone di ritorno di Serie A sono terminati in parità (completano due successi bianconeri).



La Juventus ha pareggiato quattro gare di Serie A nel 2022, nessuna squadra ne conta di più nel periodo (quattro pareggi anche per Empoli e Genoa).



Il Torino è la prima avversaria contro cui Matthijs de Ligt ha trovato il gol in due diversi incontri di Serie A (dopo quello messo a segno nel novembre 2019, la sua prima rete in assoluto nella competizione).



Juan Cuadrado ha servito il suo primo assist in questa Serie A, alla sua 35ª occasione creata nel torneo in corso.



Tutte le ultime nove reti della Juventus in Serie A sono state segnate da giocatori differenti".