Dopo la vittoria in Champions con la Dinamo Kiev, la Juventus volta pagina e punta il derby col Torino in programma sabato. Nelle scelte di formazione fatte da Pirlo per l'altra sera c'era anche l'idea di far riposare qualche giocatore in vista della sfida di campionato. Ce ne sono tre in particolare, che hanno riposato in Champions e nella prossima partita partiranno titolari: Cuadrado, Danilo e Dybala. L'argentino avrà spazio per la squalifica di Morata, ora è il momento del riscatto.