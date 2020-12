10







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Un mezzo disastro, tenuto a galla solo da un grande intervento di Szczesny. E' una serata fredda, umida, ma soprattutto amara all'Allianz Stadium: e Pirlo dovrà metterci un po' di testa e coraggio. La sua Juve, sotto all'intervallo contro il Toro con gol di Nkoulou, è vuota e non sa riempirsi. Né di idee, né di corsa. E per la prima mezz'ora soccombe sotto i colpi del coraggio granata, meravigliosamente ispirato da un Belotti versione supereroe.



Giusto per capirsi: il primo tiro in porta dei bianconeri arriva al minuto 43. E' un sinistro dal limite di Dybala, chiamato alla riscossa e invece assente al classico appuntamento col riscatto. Vecchie storie di una Juve che inizia a sentire la fatica delle partite, a cui si aggiunge la frenesia di una classifica sbagliata. E' una combo incredibile, a cui la Signora non è abituata.



Leggi TOP e FLOP nella gallery dedicata.