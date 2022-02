12







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Quarantacinque minuti di batti, ribatti, botte e ribotte. Poi di break, dove sono decisivi i portieri, e di piazzati, dove invece la Juve piazza il colpo dell'1-0 con Matthijs de Ligt, al suo secondo gol in un derby in appena sei disputati. Contento lui - tantissimo - e contenti tutti, i tifosi, che oggi sarebbero da inserire nella barra dei Top per come spingono, corrono., alimentano la passione in un derby sbilanciato però sempre e comunque sentito.



Brividi per Alex Sandro, di tanto in tanto, ma alla fine i problemi dell'assenza di Rugani vengono risulti in un paio di interventi per rompere il ghiaccio. Anzi: il brasiliano aiuta in uscita, e non è fattore banale. Non brilla invece Pellegrini, inserito a sorpresa al posto di De Sciglio sulla sinistra...



