Provarci, a tratti. Riuscirci: mai. La Juve con il Torino infrange contro i propri tentativi: al 45' è 0-0. C'è un muro visibile, che è quello granata. E un altro invisibile, creato tutto dai bianconeri. Manca la lucidità nell'ultimo passaggio, e qualche occasione creata in profondità per servire un (buon) Kean. Bene: fare di più è necessario, ma come? Un'idea potrebbe arrivare dalla panchina. Gli esterni funzionano e Milik può essere una soluzione.