è considerato un esubero dalla Juventus. L'attaccante croato è rientrato dal prestito al Genoa ma per lui non c'è posto nella rosa di Allegri, la dirigenza sta cercando una sistemazione e negli ultimi giorni si è aperta una pista che potrebbe portarlo al Torino. In settimana ci sarà un incontro con il ds del Toro Davide Vagnati, i granata faranno la loro richiesta sulla base di un prestito con diritto di riscatto.