Tutto esaurito o quasiin vista del 209° derby della Mole. I biglietti per la partita Juventus-Torino sono praticamente esauriti. Le ultime disponibilità riguardano solo alcuni posti nel settore Juventus Premium Club. Per i tifosi granata, ci sono ancora tagliandi disponibili al costo di 45 euro nel settore ospiti.Inoltre, sono già stati venduti 32.000 biglietti per la successiva partita interna della Juventus, che si terrà il 28 ottobre contro il Verona.Da notare che sabato, all'orario delle 18, saranno presenti anche i gruppi organizzati della Curva Sud, come già avvenuto in occasione di Juve-Lazio. In un comunicato degli Ultras bianconeri si legge: "Il dodicesimo uomo non ha intenzione di lasciare sola la sua Signora", evidenziando il forte sostegno dei tifosi alla squadra.