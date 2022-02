1









Quella di ieri non è stata una serata piuttosto brillante per la Juve, sia per il risultato maturato al termine dei 90 minuti di gioco, sia per la qualità del gioco espresso dalla squadra di Massimiliano Allegri che, ha lasciato un pò a desiderare. Lo stesso Allegri ha poi voluto guardare il bicchiere mezzo pieno, sostenendo come si possa parlare di un punto guadagnato, piuttosto che di due punti persi. Non può invece guardarlo Dusan Vlahovic, autore di una prestazione sottotono e che si è rivelato un lontano parente di quello visto nelle due uscite precedenti con la maglia bianconera.



SOVRASTATO - L'attaccante serbo non ha praticamente mai concluso in porta, o peggio, non è riuscito ad incidere in nessuna manovra offensiva dei bianconeri e questo lo si deve soprattutto alla grande prova della difesa del Toro, letteralmente trascinata da un Bremer onnipresente. Il difensore granata ha infatti annullato Vlahovic fino al 70°, minuto in cui l'ex viola ha abbandonato il campo per lasciare posto a Moise Kean su volontà di Massimiliano Allegri che, ha furbescamente capito l'andazzo preferendo correre ai ripari. Cosi come vogliono 'correre ai ripari' anche i dirigenti della Continassa, tentando magari di annullare a loro volta uno scontro tra i due nella prossima stagione, provando il tutto per tutto e riuscire a portare Bremer nella Torino bianconera.