Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juventus contro il Torino per 4-1: “Sapevamo che era una partita difficile, ma noi vogliamo sempre vincere. Con questa vittoria abbiamo messo pressione alla Lazio. Oggi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, stiamo meglio ogni giorno”



SULLA PUNIZIONE - “Avevo bisogno di sbloccarmi su punizione, per riprendere la confidenza” SULLA PARTITA - “Il nostro compito era quello di vincere oggi. Siamo consapevoli che ci aspettano partite difficili, intanto abbiamo messo un po’ di pressione alla Lazio. Però l’obiettivo è di pensare solo a noi stessi, che è molto importante.



SU DYBALA E LA SQUADRA - “L’importante è che la squadra vinca, sia che segni Cristiano che Dybala. La verità è che stiamo bene, tanto Dybala quanto me. Ma quello che voglio dire è che la squadra sta benissimo, stiamo migliorando con un affiatamento sempre maggiore. Contro il Milan vogliamo vincere”.