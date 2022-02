Dal sito ufficiale della Juventus:



Alessio Tacchinardi ha giocato 404 partite con la Juventus. Di conseguenza è stato uno dei protagonisti dei derby della sua epoca. A partire dal primo, vinto 5-0, il 3 dicembre 1995, quando viene schierato al centro della difesa da Marcello Lippi. Ma è un po' di anni dopo, sempre con lo stesso allenatore, a lasciare il segno più importante.



IL GOL DEL 2003



Il derby di Tacchinardi è quello del 2002-03, nel girone di ritorno. La Juve vince 2-0 e la rete che fissa il punteggio definitivo è di Alessio, bravo a mettere in rete di testa un pallone proveniente da un calcio di punizione. Un gol che arriva a 2 minuti dal termine e pone termine a una gara a dir poco spigolosa, con 4 espulsi (3 per i granata, 1 per i bianconeri) e che per la Signora è fortemente condizionata dal pensiero di Juventus-Barcellona che si giocherà 4 giorni dopo, andata dei quarti di finale di Champions League



TUTTO FACILE



In quello stesso campionato la stracittadina d'andata è invece una gara molto semplice, totalmente a senso unico. La Juve vince 4-0, i cugini appaiono costernati, contestati anche dal loro pubblico. Tacchinardi agisce come centrale di centrocampo, al suo fianco Camoranesi e Davids. Qui lo vediamo a contrasto con l'uruguaiano Federico Magallanes.



UNA BATTAGLIA SENZA VINCITORI



Un duello con un altro giocatore uruguaiano, Gustavo Mendez. Siamo nel derby d'andata del 1999-00 e anche questa partita rientra tra quelle accese, fatte più di calci che di calcio. Finisce 0-0 sul campo, 1-1 per quanto riguarda i cartellini rossi, mentre i gialli sono ben 12 e Tacchinardi ne riceve uno. Si combatte, senza che il verdetto finale proclami un vincitore.



IMBATTUTO



Nel periodo diTacchinardi con la Juventus, in non pochi anni il derby non si è giocato perché il Toro era retrocesso in Serie B. Complessivamente sono state 7 le partite disputate da Alessio contro i granata e il bilancio lo ha visto uscire dal campo vincitore 4 volte, a fronte di 3 pareggi e nessuna sconfitta.