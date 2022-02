6









Problema dell'ultimo minuto per Massimiliano Allegri. A pochi minuti dall'inizio del match, durante le fasi di riscaldamento, infatti, Daniele Rugani ha lasciato il campo per rientrare nel tunnel dello Stadium. Secondo quanto riportato da Dazn, il difensore centrale è stato costretto ad alzare bandiera bianca e non giocherà. Al suo posto si sta scaldando Pellegrini, mentre Alex Sandro dovrebbe essere spostato centrale.