Poche ore dividono la Juventus dal derby con il Torino. Oggi alle 17.15 andrà in scena il derby della Mole, sul piatto tre punti fondamentali per entrambi gli allenatori per due motivi diversi. Maurizio Sarri deve sciogliere ancora qualche dubbio di formazione: continua l'emergenza difesa dove non ci saranno Chiellini, Alex Sandro e De Sciglio alle prese con i rispettivi infortuni; confermato il 4-3-3 con Gigi Buffon in porta che diventerà il giocatore più presente nella storia della Serie A staccando Paolo Maldini. Il derby Juve-Torino si potrà vedere in tv sul canale Sky Sport Serie A (202 e 249 del decoder).



