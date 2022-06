Come racconta Gazzetta, il Torino ha fatto scivolare i termini per i riscatti eccessivamente alti di Mandragora, non in linea - secondo il quotidiano - con i parametri del calcio post-Covid (14 milioni per il centrocampista, la richiesta bianconera), ma le sta provando tutte per trovare un accordo adeguato ai tempi. Siamo nel pieno di una doppia partita apertissima, per la quale si sta per entrare nel vivo. Per Mandragora sta nascendo la possibilità di costruire un’intesa di massima sulla formula con la Juventus. Si parla di prestito con obbligo di riscatto, del resto il contratto di Rolando scade nel 2025.