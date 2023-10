Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ha parlato a Torino Channel della gara contro la Juve: "Sarà una partita difficile perchè giochiamo in casa loro. Però noi bisogna far vedere che siamo il Toro, per noi è la partita. Sia per noi che per i tifosi. Tutti quelli che tifano il Toro aspettano questa partita da tanto tempo. Bisogna dare il massimo per onorare la maglia".