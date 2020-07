3









Tutto pronto per Juventus-Torino, prima partita della 30a giornata di Serie A. Il derby della Mole aprirà questo turno di campionato, un sabato fondamentale per la corsa allo scudetto perché tra qualche minuto i bianconeri scenderanno in campo allo Stadium e stasera la Lazio all'Olimpico ospiterà il Milan. Sciolti tutti i dubbi da parte dei due allenatori, vediamo le scelte definitive di Sarri e Longo.



Juventus-Torino, le formazioni ufficiali:



Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi.

Torino (4-3-1-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Lyanco, Bremer; Aina, Meité, Lukic; Berenguer; Verdi, Belotti.