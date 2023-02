Il derby è sempre il derby. E questa volta è forse ancora più sentito da, divise da un solo punto in classifica a causa della penalizzazione inflitta ai bianconeri. All'entrambe le squadre andranno a caccia di una vittoria, con la Vecchia Signora determinata a lasciarsi alle spalle l'attuale ottavo posto per avvicinarsi alla zona Europa, in attesa del big match di domenica contro la Roma. Fischio d'inizio alle 20.45.Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Fagioli, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. AllegriA disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Pogba, Paredes, Chiesa, Kean, Soulé, Iling-Junior.Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh, Sanabria. All. Juric