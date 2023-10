No, non é una partita come le altre e mai lo sarà. All'Allianz Stadium, colorato a festa per l'occasione con il ritorno dei gruppi ultras, va in scena il Derby della Mole: si affrontano. Obiettivo dei bianconeri é quello di dare continuità ai risultati, migliorare quanto visto a Bergamo e portare a casa tre punti prima della sosta nazionali. DI fronte, però, la compagine di Juric che proverà a dare battaglia e rovinare la festa della Vecchia Signora.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti, Kean: Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata.