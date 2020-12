Senza Morata, ma con Dybala in campo, a tre giorni dal big match contro il Barcellona, la Juve cerca tre punti. Per accorciare sul Milan, per tornare in alto. Il Derby della Mole è la partita giusta, con la carica e le motivazioni giuste.75 precedenti tra Juve e Toro nel massimo campionato: 39 sono i successi dei bianconeri contro i 16 granata, la serie è poi chiusa da 20 pareggi. Il Torino non vince un derby esterno dal 1995, da allora sono arrivati quattro pareggi e 10 sconfitte. La Juventus è poi la squadra contro cui il Toro ha perso più partite (72) e i bianconeri sono imbattuti in 27 delle ultime 28 gare di A con i granata.JUVE (4-4-2) - Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Cristiano Ronaldo.TORINO (3-5-2) - Sirigu; Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.