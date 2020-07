Il Torino di Moreno Longo domani pomeriggio affronterà la Juventus in un periodo nel quale sta attraversando una situazione non semplicissima: il rischio retrocessione è concreto, in casa granata c'è un clima teso nel quale l'allenatore granata prova a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Out solo Baselli per una distorsione al ginocchio che rischia di tenerlo fuori a lungo. Si va verso un 3-4-1-2 con Sirigu in porta, Izzo, Nkoulou, e Bremer in difesa, ballottaggio tra Aina e De Silvestri sulla fascia destra con Rincon-Meité al centro e Ansaldi dall'altra parte. Dovrebbe recuperare Zaza che affiancherà Belotti con Simone Verdi trequartista.