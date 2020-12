2









Giornata di campionato numero 10. E non è un caso che in campo ci sarà proprio Paulo Dybala, che insieme a Cristiano Ronaldo proverà a guidare la sua Juventus nel derby con il Torino. L'appuntamento è per questo pomeriggio alle ore 18, all'Allianz Stadium di Torino. Sì, è arrivato il Derby della Mole. E la sfida tra le squadre torinesi sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e in streaming sulla piattaforma NowTv, con la telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani. Diretta testuale con contenuti dallo stadio su IlBianconero.com.



I PRECEDENTI - 75 precedenti tra Juve e Toro nel massimo campionato: 39 sono i successi dei bianconeri contro i 16 granata, la serie è poi chiusa da 20 pareggi. Il Torino non vince un derby esterno dal 1995, da allora sono arrivati quattro pareggi e 10 sconfitte. La Juventus è poi la squadra contro cui il Toro ha perso più partite (72) e i bianconeri sono imbattuti in 27 delle ultime 28 gare di A con i granata.



Guarda le probabili formazioni nella nostra gallery dedicata.