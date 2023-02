Oltre allo squalificato Locatelli, Allegri non può contare sugli infortunati Pogba, Miretti, e Milik. Dall'altra parte, senza lo squalificato Ola Aina, Juric deve fare a meno pure di Zima, Lazaro, Ricci, Pellegri e Vlasic.(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.(3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.