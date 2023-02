Riprenderla. Non per i capelli, ma per la qualità, la stessa che il Toro aveva ampiamente dimostrato. Alla fine, vige la legge del più forte e lo fa anche in questo derby:Doveva essere il match di, e alla fine ce l'ha fatta anche lui; doveva essere la conferma di Di Maria e alla fine la scena se l'è presa. Il migliore. Per rendimento, qualità e tabellino: a referto ha due assist. Mezzo ce l'ha pure Bremer, tra disastri e riparazioni importanti. Ci ha messo una pezza fondamentale, il brasiliano ed ex della gara, risolvendo gli stessi traumi arrecati nel primo tempo.Alla fine? Ai punti, merita la Juve. Che raggiunge la quarta vittoria di fila in campionato: è già la metà del vecchio filotto.