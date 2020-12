7









Tutto bene quel che finisce bene, con una zuccata di Bonucci sulla sirena che cambia le carte in tavola e consegna il derby a chi lo padroneggia da una vita (specialmente negli ultimi anni): vince la Juve, ma le situazioni da aggiustare sono tante. A partire dalla posizione di Dybala: dai quotidiani, emerge una situazione particolare. Anzi: particolarmente brutta. Tuttosport è duro con lui: "Se questa era l'occasione per riprendersi la Juventus, il numero 10 la spreca". Pure malamente. Tutt'altro discorso su Cuadrado: il fuorigioco di Bonucci gli nega il pari, lui si rifà con due cross che valgono due assist pesantissimi. Il sorriso finale è tutto suo.



Ecco le pagelle dei quotidiani nella gallery dedicata. Spoiler alert: ce ne sono anche per Rabiot!