La Juventus si ferma anche contro il Torino. Un 1-1 che non può far sorridere: dopo il gol del vantaggio di De Ligt, ecco il pari di Belotti, a cui i bianconeri non riescono a rispondere. Tra infortuni, errori e Champions alle porte, non certo la miglior serata per Allegri e i suoi.



Juve-Torino: 1-1

MARCATORI: 14' pt De Ligt (J), 17' st Belotti (T)



JUVE (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro, Pellegrini (1' st De Sciglio); Zakaria, Locatelli (29' st Arthur), Rabiot; Dybala (8' st Mc Kennie), Vlahovic (29' st Kean), Morata. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Kaio Jorge, Akè. Allenatore: Allegri



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer (45' st Buongiorno), Rodriguez; Singo (34' st Ansaldi), Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo (30' st Pjaca); Belotti (34' st Sanabria). A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Linetty. Allenatore: Juric



ARBITRO: Massa



NOTE: Ammoniti: Cuadrado (J); Lukic, Mandragora (T); Recupero: 1' pt, 4' st.