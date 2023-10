Una partita di rivincite. E di sogni ritrovati. Labatte ilin un derby che non sembrava avere storie, e invece ha sempre la solita: è bianconera, la città. Dopo il 2-0 di questa sera, firme di Gatti e Milik, la squadra di Allegri si riporta al terzo posto in solitaria. Quota 17: è meno due dall'Inter, capolista, in attesa di cosa sarà del Milan. E in generale di cosa sarà questo campionato, al secondo mini giro di boa prima della sosta.Se è vero che conta stare lì, le ferie alla Continassa saranno certamente più dolci. Anche e soprattutto dopo una prestazione solida. Convincente. Non entusiasmante. Però pure necessaria.