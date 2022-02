di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Manca poco più di un'ora e l'ambiente intorno all'Allianz Stadium comincia a scaldarsi. Alle 20:45 il fischio d'inizio del Derby della Mole tra Juventus e Torino. Per i bianconeri, uno snodo importante per il prosieguo della stagione e della caccia all'obiettivo quarto posto. Di fronte, una squadra ferita e vogliosa di regalare una gioia ai propri tifosi. Vi portiamo al di fuori dell'impianto bianconero, per le immagini del prepartita.



Sfoglia la gallery per le immagini del prepartita