C'è una vecchia storia, ormai cancellata dai fatti: racconta di Angel, venuto a svernare. Ecco: se qualcuno avesse ancora dubbi, immaginiamo pochi, c'è pure il video che fa il giro sui social. Mostra il Fideo e l'esultanza a pugni chiusi, praticamente 'Mundial', così come a Doha, sul 2-2 firmato Danilo. E' grande parte di questo gruppo, il Fideo. E lo sta trascinando, anche in serate meno magiche come quelle del Derby.Dal lato opposto, quasi in contrapposizione, c'è la situazione di Leandro: escluso ancora una volta dai titolari, stavoltagli ha preferito il giovanissimo, non schierandolo nemmeno nel finale di partita (quando s'è visto).