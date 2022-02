Non di certo una prestazione brillante quella di Dusan Vlahovic nel derby della Mole di ieri sera. L'attaccante serbo è stato criticato dai principali quotidiani italiani. Le sue pagelle:



GAZZETTA 5 - Il peggiore. La buona notizia è una: Bremer da qui a giugno al massimo lo incontrerà al bar per un caffè. Cancellato come a gennaio e come quella sera sostituito. La Juve lo aiuta poco e lui non va oltre i 7 passaggi in 74 minuti.



CORRIERE DELLO SPORT 5 - La vera e inattesa delusione del derby. La squadra lo cerca poco e male. Bremer è un muro. Dusan costruisce un solo tentativo (deviato) e fa tanta fatica. Non certo la notte sognata.



TUTTOSPORT 5,5 - Contro Bremer è durissima. Impiega una decina di minuti per fare da sponda a Zakaria per l'occasione poi sprecata da Rabiot. Poi sembra sbloccarsi per un velo intelligente a cercare Dybala ma è un'illusione. Non ha occasioni da gol e non tira.