Nel derby di ieri sera Matthijs De Ligt è stato sicuramente una delle note liete di questa Juventus, nonostante il pareggio. Queste le pagelle del numero 4 olandese secondo i principali quotidiani italiani:



TUTTOSPORT 6,5 - Mette a bilancio subito un recupero tosto su Belotti dopo aver perso l'attimo. Firma il vantaggio juventino saltando più in alto di Voivoda e Vlahovic. Altri interventi decisivi, Brekalo ne sa qualcosa.



GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 - regge da solo la difesa. Più che una partita una mostra: il ruolo del centrale difensivo nel 2022. Bremer dall'altra parte è impressionante, lui fa un po' meno nella sua area. Bene in chiusura su Brekalo ma va al terzo piano per siglare il vantaggio. Il resto è presenza fisica e morale. Quello che si vede è Belotti che non gli dà fastidio e, quando serve chiudere, arriva puntuale.



CORRIERE DELLO SPORT 6,5 - Tocca a lui guidare un reparto a pezzi ed è un leader vero. Vola in cielo per la zuccata che spezza l'equilibrio. Prima e dopo chiude ogni spiffero con precisione.