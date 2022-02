È il direttore di gara Massa a fischiare l'inizio del match di campionato tra Juventus e Torino. A lui e alla sua squadra, quindi, l'onore e l'onere di dirigere il Derby della Mole. Di seguito la designazione completa:

JUVENTUS – TORINO venerdì ore 20.45

MASSA

ALASSIO – TOLFO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI



Segui la diretta di tutti gli episodi arbitrali:



1' - Via al match!



38' - Gara molto combattuta e spezzettata dai vari falli che però, non sono stati giudicati da ammonizione dal direttore di gara.



SECONDO TEMPO



71' - Scintille in campo tra Cuadrado e Belotti che costerà al colombiano la prima ammonizione del match.



72' - AMMONIZIONE CUADRADO