Il derby non è mai una partita come le altre. E anche per questo motivo la squadra arbitrale non potrà commettere errori. Sarà Davidea dirigere la sfida di oggi tra, in sostituzione di Antonio Rapuano che è stato costretto a dare forfait per un problema fisico. Al suo fianco gli assistenti Berti e Rossi, mentre al Var c'è l'esperto Mazzoleni con Paterna quale assistente. Fischio d'inizio all'Allianz Stadium alle 18.00.21' - Giallo per Bellanova, che con una spallata stende Rabiot in ripartenza verso l'area di rigore del Torino: ammonizione corretta5' - Gol di Kean, ma si alza la bandierina: è fuorigioco, come confermato anche dal Var1' - Fischio d'inizio, al via il derby