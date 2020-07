1









Fabio Maresca della sezione di Napoli sarà l'arbitro del derby della Mole tra Juventus e Torino. Insieme a lui gli assistenti Paganessi e Mondin, Valeri quarto uomo. Al Var ci sarà Irrati, l'Avar è Lo Cicero. Internazionale dall'inizio del 2020, l'anno scorso Maresca ha arbitrato 53 partite in Serie A. Nel 2016 ha ricevuto il premio come miglior arbitro debuttante nella massima serie.



Qui sotto tutti i principali casi da moviola di Juve-Torino:



8' - Presunto tocco di mano di Rabiot in area bianconera: nessuna segnalazione da parte del Var dopo aver rivisto l'azione.