Tanti episodi e un unico colpevole: Orsato. No, non una grande partita per l'arbitro designato per il derby. Del resto, anche i grandi sbagliano, e pure Juve-Toro rischiava di rimanere segnato da un paio di decisioni dubbie. Quantomeno discutibili. A partire dal tocco di Ansaldi in area: è con la mano, ma l'arbitro valuta tutto sulla 'chiusura' del corpo e il Var non interviene. Occhio poi al gol di Cuadrado: al minuto 57, il colombiano trova un destro pazzesco dal limite. C'è Bonucci sulla traiettoria e impedisce l'intervento di Lyanco. Era giusto annullare? Leggete qui in basso cosa dice la MOVIOLA dei quotidiani in tal senso...