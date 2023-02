Juventus e Torino stanno disputando l'ultimo turno di questa giornata di campionato, in una gara che come sempre assume un sapore diversa da tutte le altre. A dirigere l'incontro c'è Daniele Chiffi, coadiuvato dai suoi assistenti che sono Cecconi e Bercigli. Quarto uomo che sarà invece rappresentato da Dionisi. Alla sala VAR invece troviamo Di Paolo e Abisso. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match.28' - Entrata durissima di Rodriguez su Fagioli, l'arbitro grazia il granata10' - Kostic cade in area e chiede il rigore. Se contatto con Singo c'é, però, avviene fuori area1'- Doccia fredda allo Stadium, pronti via il gol di Karamoh. Check del Var, la posizione é regolare- Via al match