La Juventus affronta il derby col Torino con l'obiettivo di conquistare quei tre punti per allungare - almeno temporaneamente - sulla Lazio che insidia i bianconeri per lo scudetto. La squadra di Longo, dall'altra parte, è in piena crisi e a rischio retrocessione: l'allenatore granata ha preparato la partita in un clima teso tra la contestazione dei tifosi, la Juve vuole continuare a correre verso il tricolore dopo la bella vittoria dell'altro giorno in casa del Genoa.



Segui le posizioni di gioco dei calciatori: ecco l'heatmap LIVE