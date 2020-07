Allenamento e conferenza stampa. Tutto nel pomeriggio. La giornata di vigilia della Juventus di Maurizio Sarri è racchiusa tutta qui. Oggi i bianconeri si alleneranno alla Continassa. Prima il tecnico toscano (ore 16.15) parlerà in conferenza stampa per anticipare i temi del derby della Mole in programma domani (ore 17.15) allo Stadium. Segui le parole di Maurizio Sarri in diretta su Ilbianconero.com. Il derby si avvicina, oggi l'ultimo giorno per prepararlo.