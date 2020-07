Scelte abbastanza definitive per Maurizio Sarri in vista del derby della Mole in programma domani pomeriggio. L'allenatore bianconero ha un solo dubbio per la sfida con il Torino:Il ballottaggio è tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa, e la soluzione Sarri potrebbe averla data nella conferenza stampa di oggi nella quale ha affrontato l'argomento.