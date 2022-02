Dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri, alla vigilia di Juventus-Torino:



"E' sempre una partita speciale, una stracittadina, giochiamo con un Torino che ha un'anima Toro. Bravissimo Juric a riportare le caratteristiche, il dna della squadra, della storia del Torino. Giochiamo in casa, domani quello che mi hanno detto è che ci sarà sold out per quello che potrà esserci, il 50% dei tifosi. Avremo bisogno anche di loro".